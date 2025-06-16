Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini belirten Erdoğan, bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkati çekerek, İsrail'in bölgede "oldubittilere" girişme ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Erdoğan ile hemfikir olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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