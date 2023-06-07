Cumhurbaşkanı Erdoğan,Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Kahovka Barajındaki patlamayla ilgili soruşturmanın şüpheye mahal vermeyecek şekilde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Kahovka Barajındaki patlamayla ilgili soruşturmanın şüpheye mahal vermeyecek şekilde yapılması gerektiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Kahovka Barajındaki patlamayla ilgili soruşturmanın şüpheye mahal vermeyecek şekilde yapılması gerektiğini bildirdi
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel