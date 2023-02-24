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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya- Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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