Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Rusya- Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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