Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya- Ukrayna esir değişiminin başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel