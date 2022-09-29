Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda çalışmaya... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Güncel Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Güncel Haberler

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