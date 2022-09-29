Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda çalışmaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Rus gübresinin ve tahıl ürünlerinin kesintisiz ihracı konusunda çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel