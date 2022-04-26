Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Telefonda Görüştü - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Telefonda Görüştü

ANKA - Melis Yıldırım - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini yineledi" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini yineledi" denildi.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti. 

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini yineledi."

ANKA / Melis Yıldırım - Güncel

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