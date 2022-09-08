Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'dan tahıl sevkiyatı) Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki Rusya...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'dan tahıl sevkiyatı) Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki Rusya tarafından da sevkiyatı başlatalım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Rusya'dan tahıl sevkiyatı) Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki Rusya tarafından da sevkiyatı başlatalım."
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel