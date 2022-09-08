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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'dan tahıl sevkiyatı) Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki Rusya...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rusya'dan tahıl sevkiyatı) Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki Rusya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'dan tahıl sevkiyatı) Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki Rusya tarafından da sevkiyatı başlatalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Rusya'dan tahıl sevkiyatı) Bunu aşmak için Semerkant'ta Putin'le bu konuları ele alacağız. Temennimiz odur ki Rusya tarafından da sevkiyatı başlatalım."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Güncel Haberler

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