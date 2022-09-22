Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş başlarsa memnuniyet duyarız. Böyle bir akışın olması, KKTC için ekonomik olarak ciddi manada... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş başlarsa memnuniyet duyarız. Böyle bir akışın olması, KKTC için ekonomik olarak ciddi manada sıçramaya vesile olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş başlarsa memnuniyet duyarız. Böyle bir akışın olması, KKTC için ekonomik olarak ciddi manada sıçramaya vesile olacaktır." Güncel Kaynak: AA / Mehmet Tosun Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Rusya Güncel Haberler

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