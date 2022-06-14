Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Overchuk'u kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk'u kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
(Hülya Keklik - İHA)
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