Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Overchuk'u kabul etti - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Overchuk'u kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Overchuk'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk'u kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

(Hülya Keklik - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Yardımcısı Rusya Federasyonu Politika Güncel Haberler

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