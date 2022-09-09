Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rus tahılı da gelmeye başlarsa fakir Afrika ülkelerine varıncaya kadar hepsini en ideal şekilde belli bir sisteme oturtur,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rus tahılı da gelmeye başlarsa fakir Afrika ülkelerine varıncaya kadar hepsini en ideal şekilde belli bir sisteme oturtur, oralara da bu tahılı göndeririz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rus tahılı da gelmeye başlarsa fakir Afrika ülkelerine varıncaya kadar hepsini en ideal şekilde belli bir sisteme oturtur, oralara da bu tahılı göndeririz."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel