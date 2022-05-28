CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROMANYA VE POLONYA BAE DIŞİŞLERİ BAKANLARINI KABUL ETTİ - Haberler

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROMANYA VE POLONYA BAE DIŞİŞLERİ BAKANLARINI KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya ve Romanya dışişleri bakanları ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya ve Romanya dışişleri bakanları ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan saat 18.00'de ilk olarak Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu birlikte kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Ardından Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan Polonya Romanya Güncel Haberler

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