Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde ikili temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile zirvenin yapıldığı World Forum'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

Osayi Samuel kız arkadaşını polise şikayet etti! Suçlama çok ciddi
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Lahey'de diplomasi trafiği! Erdoğan bir konunun özellikle altını çizdi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.