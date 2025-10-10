Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğini ziyaret etti.

Güneysu ilçesindeki konutundan Merkez Camisi'ne geçen Erdoğan, burada cuma namazını kıldı.

Namazın ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, hemşehrilerinin taleplerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rize Valiliğini ziyaret etti.

Erdoğan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'tan kent genelinde yürütülen faaliyetler ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel
