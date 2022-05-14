Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımayı siyaset sananların gafletlerine ve hatta ihanetlerine rağmen bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Artvin'e son 20 yılda 40 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek eğitimde 750 yeni derslik inşa ettiklerini, şehre Çoruh Üniversitesini kazandırdıklarını ve yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 3 bin 600'e ulaştırdıklarını söyledi. Artvin'de 7 gençlik merkezi ve 21 spor tesisinde gençlere hizmet verildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 680 milyon lira tutarında kaynakla destek olduklarını belirtti. Sağlıkta 10'u hastaneden oluşan 16 sağlık tesisi inşa ettiklerini de anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"TOKİ kanalıyla Artvin'de 2 bin 964 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 22 kilometreden 80 kilometreye çıkardık. En uzun ikinci çift tüplü tünelimiz olan Cankurtaran Tüneli'ni hizmetinize sunduk. Ülkemizin en hızlı akan nehri olan Çoruh üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve son olarak Yusufeli Barajı'nı gerdanlıklar gibi taktık. Yıllık 1 milyar 888 milyon kilovat saat enerji üretecek Yusufeli Barajı'nda inşallah su tutma aşamasına kadar geldik. Artvin şehir girişinde, içinde her türlü sosyal ve kültürel tesisin yer aldığı Çoruh Parkı'nı inşa ettik.

Artvin ve ilçelerinde toplam 69 taşkın koruma tesisini tamamladık. Bütün bunları niçin anlatıyorum, biliyor musunuz? Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını, batıdaki şehirlerimiz seviyesine hatta onların da ötesine geçirdik. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Şu anda karşımdaki topluluğu görüyorsunuz değil mi? Bu heyecanı görüyorsunuz değil mi? Artık hiç kimsenin eğitim, sağlık hizmeti, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık."

"Kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan budur"

Bölgenin asırlık derdi olan göç sorununun çözümü yolunda ihtiyaç duyulan imkanları sağladıklarını belirten Erdoğan, "Bu altyapının üzerinde tarımdan ticarete, eğitimden turizme her alanda bölgemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek artık sizlerin elindedir. Karadeniz insanının çalışkanlığı, kabiliyeti, azmi, yenilikçiliği bu imkanlarla bir araya geldiğinde burada değil, bölgenin, tüm Türkiye'nin ufkunu açacak geleceğini şekillendirecek işler başarılacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında emeğiyle, gayretiyle, becerisiyle, hem kendi hayatını kazanan hem yaşadığı yere katkı sağlayan, kabına sığamayan Karadenizlilere yakışan budur." dedi.

Baba-ata topraklarını ihya etmek için harekete geçen her vatandaşın yanında yer almayı sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İnşallah bölgemiz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, 2053 vizyonumuzun, evlatlarımıza miras bırakacağımız aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu, hem iki asırlık kendi tarihi hem tüm dost ve kardeşleriyle bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir. Bu öyle bir başarı hikayesidir ki içinde hem emperyal güçlerin sömürü düzenine karşı verilen mücadeleyi hem de merhum Akif'in 'Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.' mısrasıyla ifade ettiği ruhu barındırır.

İşte ben karşımda şimdi sizleri böyle görüyorum. Bunu Karabağ'da ispatladınız. Bunu Libya'da ispatladınız. ve inanıyorum ki Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler-Dereler'de bütün terör örgütlerine karşı ispatladınız. Şehitlerimiz geldi ama biz biliyoruz ki 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' İşte milletimiz önce istiklalini kazanıp yeni devletini kurarak ardından da her biri ayrı bir azim timsali olan demokrasi ve kalkınma adımlarıyla işte bugünkü seviyesine gelmiştir."

"Bizi yıllarca uluslararası kumpaslarla oyaladılar"

Kendi güvenlikleri ve refahları için tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye'nin yer aldığını belirten Erdoğan, "Çünkü Türkiye zihinlere ve ayaklara vurulan zincirlerinden kurtulup kendi medeniyet ve tarih misyonunu sahiplendiğinde diğer toplumların da onu izleyeceğini biliyorlardı. Bunun için bizi yıllarca tek parti faşizmiyle, vesayetin sinsi oyunlarıyla siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla, darbelerle, terör örgütleriyle, uluslararası kumpaslarla oyaladılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Menderes'ten Özal'a bu oyunu bozacak adımı atmaya kalkanları idam sehpasıyla, itibar suikastlarıyla cezalandırma yoluna gittiler. Kalbi millet ve memleket için çarpan rahmetli Erbakan'ı ve rahmetli Türkeş'i de iftiralarıyla yıldırmaya çalıştılar. Biz de ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik. Milletimiz, senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz her mücadelede işte bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı." ifadelerini kullandı.

"Bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz"

Cumhur İttifakı olarak bugün aynı mücadeleyi sürdürdüklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi soruyorum, 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz? Durmak yok, yola devam diyor muyuz? Türkiye'nin, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e atfettiğimiz hedeflerine ulaşmasını engelleme çabalarını beraberce izliyoruz. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde, ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı bir dönemde, biz yatırımla, gördüğünüz gibi istihdamla, üretimle, ihracatla ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Medeniyetimize ve kültürümüze taban tabana zıt bir şekilde yabancı düşmanlığı tohumlarını bünyemize ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Buna var mıyız? Sağ olasınız. Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımayı siyaset sananların gafletlerine ve hatta ihanetlerine rağmen bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının, ihmalinin, yoksulluğunun, hak ve özgürlük arayışının dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Bunun için bizden başka kimsenin vizyonu, programı, projesi en önemlisi de niyeti yok. Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga etmek, kaos çıkarmak, yıkmak, emperyal düzene uydurmak olanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların mükteseplerini de çaplarını da gerçek yüzlerini de en iyi sizler biliyorsunuz."

(Sürecek)