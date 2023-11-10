Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filistin) İnşallah Riyad Zirvesi'nden sonra arkadaşlarımla yeniden telefon diplomasisine odaklanacağız. BM'de hakkı ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filistin) İnşallah Riyad Zirvesi'nden sonra arkadaşlarımla yeniden telefon diplomasisine odaklanacağız. BM'de hakkı ve adaleti savunanların sayısını daha da artırmaya yönelik bir çalışma başlatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filistin) İnşallah Riyad Zirvesi'nden sonra arkadaşlarımla yeniden telefon diplomasisine odaklanacağız. BM'de hakkı ve adaleti savunanların sayısını daha da artırmaya yönelik bir çalışma başlatacağız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel