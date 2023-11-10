Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filistin) İnşallah Riyad Zirvesi'nden sonra arkadaşlarımla yeniden telefon diplomasisine odaklanacağız. BM'de hakkı ve...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filistin) İnşallah Riyad Zirvesi'nden sonra arkadaşlarımla yeniden telefon diplomasisine odaklanacağız. BM'de hakkı ve adaleti savunanların sayısını daha da artırmaya yönelik bir çalışma başlatacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filistin) İnşallah Riyad Zirvesi'nden sonra arkadaşlarımla yeniden telefon diplomasisine odaklanacağız. BM'de hakkı ve adaleti savunanların sayısını daha da artırmaya yönelik bir çalışma başlatacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Filistin Riyad Politika Güncel Haberler

title