Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riyad Zirvesi) Bölge ülkelerinin ve İslam dünyasının temsil edildiği bu zirveden çıkacak kararlar, İsrail'in zulmünü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riyad Zirvesi) Bölge ülkelerinin ve İslam dünyasının temsil edildiği bu zirveden çıkacak kararlar, İsrail'in zulmünü durdurmak için büyük adım olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riyad Zirvesi) Bölge ülkelerinin ve İslam dünyasının temsil edildiği bu zirveden çıkacak kararlar, İsrail'in zulmünü durdurmak için büyük adım olacaktır"
Kaynak: AA / Güncel