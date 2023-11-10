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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riyad Zirvesi) Bölge ülkelerinin ve İslam dünyasının temsil edildiği bu zirveden çıkacak kararlar, İsrail'in zulmünü...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riyad Zirvesi) Bölge ülkelerinin ve İslam dünyasının temsil edildiği bu zirveden çıkacak kararlar, İsrail'in zulmünü durdurmak için büyük adım olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Riyad Zirvesi) Bölge ülkelerinin ve İslam dünyasının temsil edildiği bu zirveden çıkacak kararlar, İsrail'in zulmünü durdurmak için büyük adım olacaktır"

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Riyad Güncel Haberler

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