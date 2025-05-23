Gümrükçü İshak Ağa Camii Yeniden İbadete Açıldı

Gümrükçü İshak Ağa Camii Yeniden İbadete Açıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Camii'nin açılış törenine katıldı. Tarihin önemine vurgu yapan Erdoğan, merhum İshak Ağa'yı andı ve caminin 290 kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasitede olduğunu belirtti. Gümrükçü İshak Ağa Camii, yeniden İstanbulluların hizmetine sunuldu.

(ANKARA) İstanbul Sarıyer'de restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan tarihi Gümrükçü İshak Ağa Camii'ni yeniden ibadete açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Evvela Devlet-i Aliye'de gümrük eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve camimizin de banisi olan merhum İshak Ağa'yı burada rahmetle, şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, caminin tarihi önemine dikkat çekerek, "Yaşadığı dönemde dördü Beykoz'da, biri ise burada olmak üzere beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır" dedi.

Yapının 304 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Erdoğan, "Fevkani mescit olarak düzenlenen camimizde 120'si alt katta, 170'i ise üst katta olmak üzere aynı anda 290 kişi ibadet edebilecektir" bilgisini paylaştı.

Camiyi "uzun ve titiz bir çalışmanın eseri" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı, "Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Camii'miz, yeniden İstanbulluların hizmetine sunuluyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yüklenici firmaya, mühendis ve işçilere teşekkür eden Erdoğan, "Bu güzel camide kılınacak namazların, edilecek duaların, okunacak ezanların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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