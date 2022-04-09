Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için pazartesi günü Ürdün'e gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'ın davetine icabetle 11 Nisan Pazartesi günü Amman'a günübirlik resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Ürdün arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası güncel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.