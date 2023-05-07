Cumhurbaşkanı Erdoğan: Resmi rakam 1 milyon 700 bin-2

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİZLERLE BERABER KURACAĞIZ"

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ilk asrının demokrasi ve kalkınma eksiklerini beraberce telafi ettiğimiz gibi inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber kuracağız. Öyle bir ses verin ki, yürekler titresin, gönüller coşsun. Cevabı siz vereceksiniz. Karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. Öyle bir ses verin ki, 14 Mayıs'ta sandıkta çıkacak sonucun müjdecisi olsun. İstanbul 14 Mayıs'ta fethinden 570 yıl sonra bu şehri Türkiye Yüzyılı heyecanıyla buluşturuyor muyuz? İstanbul, 14 Mayıs'ta bu ülkenin ve bu şehrin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta evlatlarının geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzhyılı için bismillah diyor muyuz? İstanbul 14 Mayıs'ta tercihini doğrudan yana kullanıyor musun? Sizlerle beraber bu yolu gümbür gümbür yürürüz" şeklinde konuştu.

"EY BAY BAY KEMAL, SEN BUNLARIN HESABINI NASIL VERECEKSİN?"

"BUNLARIN HEPSİNE BİRDEN DERSİ VERİP BUNLARI EMEKLİYE SEVK EDİYOR MUYUZ?"

"21 YILDA ÜLKEMİZDE MİLLLİ GELİRİ 3 KAT ARTIRDIK"

"MERKEZ BANKASININ DÖVİZ REZERVİ 115 MİLYAR DOLAR"

"PROJELER BİTTİKÇE KONUT FİYATLARINDAKİ ŞİŞKİNLİK AZALACAKTIR"

Son birkaç ayda açıklanan savunma sanayi projelerinin önümüzdeki 10 yılda ihracat potansiyelinin 65 milyar doları bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarlarımızın ilk dönemlerinde tüm gücümüzü alt yapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için kullandık. Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Daha sonra yetmez dedik. Ulaşım, özellikle tarım. Bunun yanında değerli kardeşlerim diplomasi. Bunları geliştirdik. Her alanda alt yapı eksiklerimizi gidermeye devam ettik. Önümüzdeki dönemde sadece enerji ve savunma alanlarındaki çalışmalarımızla elde edeceğimiz 100 milyar doların üzerindeki kaynağı ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kaynağı çalışanıyla, emeklisiyle kadınıyla, genciyle, ülkemizdeki tüm vatandaşların refahını yükseltmek için kullanacağız. Bu doğrultuda pekçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. Eskiden 66 lira olan emeklilerimizin en düşük maaşlarını 7 bin 500 liraya yükselttik. 66 lira nere, 7 bin 500 nere. İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Aynı şekilde asgari ücreti dolar bazında bile 3 buçuk kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşlarına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız. Salı günü de şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek. TOKİ'nin deprem bölgesinde İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde başlattığı projeler bittikçe konut fiyatlarındaki şişkinlik azalacaktır. Yarısı bizden kampanyasıyla, yeni rezerv alanlarla desteklediğimiz kentsel dönüşüm projeleri, özel konut inşaatlarını da hızlandırıyor. Tüm bu gelişmeler kiraları makul bir düzeye çekecek. Birilerinin niye enerji projelerimize, savunma sanayi atılımlarımıza, TOKİ inşaatlarına karşı çıktığını anlıyorsunuz değil mi? Bunlar Türkiye'nin belini doğrultmasını istemiyor. Bunlar milletimizin güvenliğini ve refahını istemiyor. Bunlar ülkemizin istikrarsızlığından milletimizin sefaletinden, devletimizin zayıflığından besleniyor. Biz bugüne kadar meydanı kendi ikballerini Türkiye'nin zafiyetinde arayanlara bırakmadık. Karşımızdaki artık 7'li mi?, 9'lu mu?, 11'li mi? Olduğu iyice karışan masadan bahsediyorum. Masanın üstünde kimler var, altında kimler var. Hepsi birbirine karışmış. Bizimle asıl derdi olanlar tek parti faşizminin temsilcileriyle onların mağdurlarını, baba katiliyle baban bir safta misali bir araya getirenlerdir. Türkiye'de yönetim değişmeli manşetleri atanlar, jendini milli görüşçü olarak pazarlayanlarla, LGBT'cileri aynı safta buluşturanlardır" dedi.