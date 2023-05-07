CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RESMİ RAKAM 1 MİLYON 700 BİN-2

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİZLERLE BERABER KURACAĞIZ"

Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ilk asrının demokrasi ve kalkınma eksiklerini beraberce telafi ettiğimiz gibi inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber kuracağız. Öyle bir ses verin ki, yürekler titresin, gönüller coşsun. Cevabı siz vereceksiniz. Karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. Öyle bir ses verin ki, 14 Mayıs'ta sandıkta çıkacak sonucun müjdecisi olsun. İstanbul 14 Mayıs'ta fethinden 570 yıl sonra bu şehri Türkiye Yüzyılı heyecanıyla buluşturuyor muyuz? İstanbul, 14 Mayıs'ta bu ülkenin ve bu şehrin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta evlatlarının geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzhyılı için bismillah diyor muyuz? İstanbul 14 Mayıs'ta tercihini doğrudan yana kullanıyor musun? Sizlerle beraber bu yolu gümbür gümbür yürürüz" şeklinde konuştu.

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