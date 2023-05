CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RESMİ RAKAM 1 MİLYON 700 BİN -1

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yollar bir başka zengin, gelemiyorlar ve İstanbul bugün haykırıyor. Resmi rakamı getirdiler, resmi rakam 1 milyon 700 bin. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Bu terör örgütleriyle beraber gezen, dolaşan Kılıçdaroğlu'na biz vatanı böldürtmeyeceğiz" dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğa, hitabına Necip Fazıl Kısakürek'in Canım İstanbul şiiriyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yollar bir başka zengin, gelemiyorlar ve İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onların kim olduğunu biliyorsunuz. Dün Maltepe'deymişler. Resmi rakamı getirdiler, resmi rakam 1 milyon 700 bin. İstanbul yapar mı, yapar. İstanbul ayağa kalktı. Her bir sokağını, semtini, mahalleni, tepeni, ayrı ayrı selamlıyorum. Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Şairin dediği gibi İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar. Sade bir semtini bile sevmenin ömre bedel olduğu İstanbul'u biz de doğumdan bu yana aşkla sevdik. Burada doğduk, burada büyüdük. Buranın hizmetkarı olduk. İstanbul'u dünyada saygın bir şehir haline getirdik. İstanbul sadece kendi sınırlarından, orada yaşayanlardan ibaret bir şehir değildir" dedi.

TARİFSİZ HUZUR BULDUĞUMUZ TEK YER İSTANBUL'DUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin diğer 80 vilayetinin tüm ilçeleri ve köyleriyle tamamından gelip burada hayat kuran kardeşlerimiz var. Bunun için İstanbul Türkiye'dir. İstanbul aynı zamanda gönül sınırları Türkiye'yi aşan bir büyük insan zenginliğinin adıdır. İstanbul Balkanlardan Kafkaslara, Kırım'dan Kerkük'e, Batı Trakya'dan Türkistan'a dört bir taraftan öz be öz kardeşlerimizin şehridir. Bütün dünya önümüze serilse, yerle gök arasında nerede yaşamak istersiniz diye sorulsa vereceğimiz cevap her zaman sadece İstanbul'dur. Aldığımız her nefesinde tarifsiz bir huzur ve mutluluk bulduğumuz tek yer İstanbul'dur. Burası ortasından deniz geçen şehirdir. Burası insanlığın hep göz bebeği olmayı başarmış şehirdir. Burası her köşesinde ayrı bir eda ile yükselen camileriyle, medeniyetimizin şahikası şehir. Burası Fatih'in fethiyle birlikte ebedi vatanımıza kattığımız ve bir daha asla vazgeçmeyeceğimiz şehir. Burası kökenine, inancına, meşrebine hiçbir farklılığına bakmadan herkesi kucaklayıp bağrına basan şehir. İstanbul başka.. İstanbul'un bu farklılığı zaten bizi bu şehre, farklı bir şekilde hizmetkar olmaya sevk ediyor. Burası bir taşını dünyanın en büyük hazinelerine değişmeyen, şairlerin anlata anlata, şarkıcıların söyleye söyleye bitiremediği şehir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA VATANI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Bu alan havacılık alanındaki teknolojik hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Türkiye sana sen bize emanetsin diyorlar. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen, dolaşan Kılıçdaroğlu'na biz vatanı böldürtmeyeceğiz" dedi.