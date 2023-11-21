Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler) Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler) Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler) Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar."
Kaynak: AA / Güncel