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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler) Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler) Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rehinelerin iadesi ile ilgili görüşmeler) Gerek Dışişleri Bakanım gerek MİT Başkanım, Katar'la müşterek bir çalışma içerisinde süreci devam ettiriyorlar."

Kaynak: AA / Güncel

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