Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan sonrası Bennett'le görüşüp hemen adım atarsak İsrail-Türkiye birlikteliği, Doğu Akdeniz petrolüyle, doğal gazıyla... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan sonrası Bennett'le görüşüp hemen adım atarsak İsrail-Türkiye birlikteliği, Doğu Akdeniz petrolüyle, doğal gazıyla...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan sonrası Bennett'le görüşüp hemen adım atarsak İsrail-Türkiye birlikteliği, Doğu Akdeniz petrolüyle, doğal gazıyla ilgili süreci hızlandıracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan sonrası Bennett'le görüşüp hemen adım atarsak İsrail- Türkiye birlikteliği, Doğu Akdeniz petrolüyle, doğal gazıyla ilgili süreci hızlandıracaktır."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Türkiye, İsrail, Güncel, Haberler

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