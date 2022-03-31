Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan sonrası Bennett'le görüşüp hemen adım atarsak İsrail-Türkiye birlikteliği, Doğu Akdeniz petrolüyle, doğal gazıyla...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan sonrası Bennett'le görüşüp hemen adım atarsak İsrail-Türkiye birlikteliği, Doğu Akdeniz petrolüyle, doğal gazıyla ilgili süreci hızlandıracaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan sonrası Bennett'le görüşüp hemen adım atarsak İsrail- Türkiye birlikteliği, Doğu Akdeniz petrolüyle, doğal gazıyla ilgili süreci hızlandıracaktır."
AA / Ferdi Türkten - Güncel