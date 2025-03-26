Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramlı Tatilinin 9 Gün Olduğunu Açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanları için bayramı takip eden 3 günlük sürenin de idari izin kapsamına alındığını  belirterek, böylece Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu açıkladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanları için bayramı takip eden 3 günlük sürenin de idari izin kapsamına alındığını  belirterek, böylece Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Emekçiler ile İftar" programında konuştu. Erdoğan, bayram tatiline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Yani 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak."

Kaynak: ANKA / Güncel
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