Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma...

AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz."

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Engelli, Cuma, Güncel, Haberler

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