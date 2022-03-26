Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayında da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda eti, kıymayı, kuşbaşını verelim."
AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayında da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda eti, kıymayı, kuşbaşını verelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayında da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda eti, kıymayı, kuşbaşını verelim."
Ayda kaç kg et tüketiyorsunuz? #Zam | #EtveSütKurumu— Haberler (@Haberler) March 23, 2022
AA / Kemal Karadağ - Güncel