Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, BM'nin Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.
AA / Mümin Altaş - Güncel