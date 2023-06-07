Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde Türkiye olarak adil barışın tesisi noktasında gereken çabayı sergilemeye devam etme kararlılığında olduklarını vurguladı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel