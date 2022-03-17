Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin şekilde... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin şekilde...

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin şekilde işletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin şekilde işletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel, Haberler

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