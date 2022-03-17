Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin şekilde...
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin şekilde işletilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin şekilde işletilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel