Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konularda uzlaşının liderler düzeyinde görüşme gerektirebileceğini belirtip Putin ve Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da...