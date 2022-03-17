Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti.

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel, Haberler

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