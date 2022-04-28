Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek...

AA - Sefa Mutlu - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İstanbul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title