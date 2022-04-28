Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek...
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.
AA / Sefa Mutlu - Güncel