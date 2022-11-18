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Cumhurbaşkanı Erdoğan (Putin'in doğalgaz merkezi kurulması teklifi) ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin teknik, hukuki, ticari...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Putin'in doğalgaz merkezi kurulması teklifi) ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin teknik, hukuki, ticari...

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Putin'in doğalgaz merkezi kurulması teklifi) ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin teknik, hukuki, ticari değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Putin'in doğalgaz merkezi kurulması teklifi) ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin teknik, hukuki, ticari değerlendirmeler yapacaklarını söyledi

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

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