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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin'in 1 milyon ton tahıl teklifini gündeme getirdik, miktar artırımı için Putin'den ricada bulunacağız. Batı'nın da...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin'in 1 milyon ton tahıl teklifini gündeme getirdik, miktar artırımı için Putin'den ricada bulunacağız. Batı'nın da görevlerini yerine getirmesi lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin'in 1 milyon ton tahıl teklifini gündeme getirdik, miktar artırımı için Putin'den ricada bulunacağız. Batı'nın da görevlerini yerine getirmesi lazım."

Kaynak: AA / Güncel

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