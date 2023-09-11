Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin'in 1 milyon ton tahıl teklifini gündeme getirdik, miktar artırımı için Putin'den ricada bulunacağız. Batı'nın da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin'in 1 milyon ton tahıl teklifini gündeme getirdik, miktar artırımı için Putin'den ricada bulunacağız. Batı'nın da görevlerini yerine getirmesi lazım."