Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Zaporijya Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title