Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesinde, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.
Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel