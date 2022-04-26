Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e Rusya-Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e Rusya-Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının...

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e Rusya-Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e Rusya-Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e Rusya- Ukrayna arasında barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devamının herkesin yararına olduğunu iletti.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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