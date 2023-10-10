Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu, bu tür girişimlerin Türkiye tarafından...

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu, bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu, bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Türkiye Güncel Haberler

title