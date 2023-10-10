Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu, bu tür girişimlerin Türkiye tarafından...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu, bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu, bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.
Kaynak: AA / Güncel