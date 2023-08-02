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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, "barış köprüsü" olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığını vurguladı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Karadeniz Güncel Haberler

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