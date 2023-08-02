Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.