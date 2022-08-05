Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile görüşmesinde) Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile görüşmesinde) Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile görüşmesinde) Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." Güncel AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Putin ile görüşmesinde) Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.