Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile görüşmesinde) Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile görüşmesinde) Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir.
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ile görüşmesinde) Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir."
AA / Ferdi Türkten - Güncel