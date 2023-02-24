Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin İstanbul Güncel Haberler

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