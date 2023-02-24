Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, İstanbul'da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.
Kaynak: AA / Güncel