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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Projedeki personelimizin, depremzedelerin yardımına koşması sebebiyle yaşanan gecikmeye rağmen Karadeniz gazını yakında milli...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Projedeki personelimizin, depremzedelerin yardımına koşması sebebiyle yaşanan gecikmeye rağmen Karadeniz gazını yakında milli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Projedeki personelimizin, depremzedelerin yardımına koşması sebebiyle yaşanan gecikmeye rağmen Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Projedeki personelimizin, depremzedelerin yardımına koşması sebebiyle yaşanan gecikmeye rağmen Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz."

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Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

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