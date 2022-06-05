Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz...
AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir."
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel