Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 1 yılda PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olan toplam 1045 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Erdoğan, Polis Akademisi'nde düzenlenen "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerek stratejik coğrafi konumu gerekse iddiaları ve savunduğu değerler itibarıyla asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülke olduğunu söyledi.

Tüm suçlara ve tehditlere karşı teyakkuz halinde olmak, tedbir geliştirmek, proaktif bir anlayışla mücadele etme mecburiyetine ve önemine dikkati çeken Erdoğan, "Bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede artık 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Maddi ve manevi olarak çok ağır bedeller ödediğimiz bu mücadelede son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettik. Askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, istihbaratçılarımızın ve güvenlik korucularımızın muazzam çabalarıyla terör örgütünü özellikle sınırlarımız içerisinde kıpırdayamaz hale getirdik. İnsansız hava araçlarımız ve yerli, milli imkanlarla ürettiğimiz modern silahlarımızın katkısıyla eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz." diye konuştu.

Sadece son bir yılda PKK/KCK'ya yönelik 4 bin 877'si şehir, 29 bin 918'i kırsalda olmak üzere 34 bin 765 operasyon yapıldığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu operasyonlarda 7'si kırmızı, 1'i yeşil, 15'i turuncu, 34'ü gri kategoride olmak üzere toplam 1045 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne katılımlar her geçen gün azalıyor. Bir dönem binlerle ifade edilen sayılar, bugün 10'lu, 20'li rakamları ancak buluyor. Aynı şekilde FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerinin de tepesine biniyoruz. FETÖ'nün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye ve kalıntılarını devletimizden temizlemeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Sadece geçen yıl FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı. 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışına kaçan firarilerin ülkemize iadesiyle ilgili olarak Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarımız çalışmaktadır. Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir."

"Asayiş bakımından son bir yılda her 100 olaydan 93'ü aydınlatıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, organize suç örgütlerine karşı son bir yılda elde edilen başarıları milletin takdirle takip ettiğini belirterek, "Emniyet ve istihbarat teşkilatımız tarafından yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplamda 603 çete çökertilmiştir." bilgisini paylaştı.

Zehir tacirlerinin hedefe koyulan bir diğer mülevves yapı olduğunu dile getiren Erdoğan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 47 bin 650 operasyon düzenlendiğini, yaklaşık 34 bin kişinin tutuklandığını ifade etti.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede son bir yılda önemli mesafe kat ettiklerinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Operasyonlar neticesinde 12 bin 500 kişi gözaltına alınmış, bunların 4 bin 500'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Sınır dışı edilenlerin sayısı ise 149 bine ulaştı. Asayiş bakımından son bir yılda her 100 olaydan 93'ü aydınlatıldı. Birileri ısrarla görmek istemese de kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Kolluk kuvvetlerimiz asayişi, huzuru, güvenliği temin etmek için gerçekten büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Bu tablo İçişleri Bakanlığımızın yeni kabine dönemindeki karnesidir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de terör örgütleri ve düzensiz göçle mücadelede önemli başarılara imza attığını vurgulayan Erdoğan, askerlerin operasyonlarıyla hudutlarda yaklaşık 168 bin yasa dışı geçişin engellendiğini ve 13 bin 691 düzensiz göçmenin yakalandığını aktardı.

"Kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele kapsamında ise 1473'ü Suriye'de, 1052'si Irak'ta olmak üzere toplam 2 bin 525 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Teröristlerin yuvalandığı 3 bin 158 mağara, sığınak, barınak ve depo imha edildiğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Sevgili polis arkadaşlarım, tüm başarıların bize gösterdiği gerçek şudur; güvenlik birimlerimiz FETÖ ve vesayet odaklarından temizlendikçe, terör ve suç örgütlerine karşı başarılarımız da katlanarak artıyor.

Her kurum kendi asli vazifesine odaklandığında, devletimizin gücüyle birlikte vatandaş nazarındaki itibarı da yükselmektedir. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacaktır. Hangi görünüm, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur. Emniyet teşkilatımıza ve dolayısıyla devletimize olan inancı zedeleyecek en küçük bir yanlışa göz yummayacağımızı burada vurgulamak isterim. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarının güvenlik birimlerimiz dahil hiçbir devlet kurumunda tekrar nüksetmesine izin vermeyeceğiz. Ne yapıyorsak hukuk içinde yapacağız, demokrasinin çizdiği sınırlar içinde yapacağız, hukuk devletinden asla ve asla sapmayacağız."

"Bu milletin bağrından çıkmış, gerektiğinde vatan ve millet için can vermeye hazır birer nefersiniz"

Törene katılan mezun polislere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu lütfen unutmayınız, sizler herhangi bir grubun, ideolojinin değil Türkiye Cumhuriyeti devletinin polisisiniz. Sizler bu milletin bağrından çıkmış, gerektiğinde vatan ve millet için can vermeye hazır birer nefersiniz. Sizler güvenliğimizin olduğu kadar demokrasi ve ekonomideki kalkınma hamlelerimizin de teminatısınız. Vatandaşın sıkıntılarını, dertlerini, isteklerini ilk elden gören kesimlerin en başında yine polislerimiz geliyor, sizler geliyorsunuz.

Kamu otoritesi adına hareket eden kanun adamlarının görevlerini icra ederken herkesten daha fazla dikkatli olması beklenir. Sizlerin de bu beklentilerin bilinciyle davranacağınıza inanıyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek sloganlaştırdığımız ilkeler hepimizin rehberidir, kırmızı çizgisidir. Sizlerden bu dört umdeye her zaman sadık kalmanızı bekliyorum. Bu düşüncelerle mezuniyetinizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Yeni hayatlarınızda, yeni görevlerinizde başarılar temenni ediyorum. Misafir öğrencilerimizi bir kez daha kutluyor, ülkelerine bizlerden selam götürmelerini rica ediyorum."

Notlar

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile mezun öğrencilerin aileleri de katıldı.

Törende, dönem birincisi olan Hatice Kahraman yaş kütüğüne plaket çaktı.

Dereceye giren mezunlara diplomaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş'ın dua ettiği törende, mezunlar yemin edip, tören geçişi yaptı.

Polisler daha sonra keplerini havaya atarak, mezuniyet sevincini yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesinin başındayken 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralanan "Gazi Başkan" Turgut Aslan ile törenin ardından bir süre sohbet etti.

(Bitti)