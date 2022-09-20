Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan,... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin Recep Tayyip Erdoğan PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan,... - Haberler

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