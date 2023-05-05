Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Pkk'sından FETÖ'süne terör örgütleri de bay bay Kemal ve avenesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumda."
Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel