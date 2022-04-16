CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PHASELİS TÜNELİNİN AÇILIŞINDA KONUŞTU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan"Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
"Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır."