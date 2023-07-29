Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'teki cemevinde muharrem ayı iftarına katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da muharrem ayı iftarına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da muharrem ayı iftarına katıldı.
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pendik'teki Ali Baba Cemevi'nde muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldığı belirtildi.
Paylaşımda iftar programından fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel