Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor veya başka bir kriz yaşanıyor bakanlarımızla, kurumlarımızla, anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul" şiirini okudu.

İstanbul'a sadece yaşarken değil, öldükten sonra da sevecek bir aşkla bağlı olduklarını, bunun için İstanbul'un her meselesiyle, bu işin sorumlularından bile daha çok ilgilendiklerini ifade eden Erdoğan, ulaşımından, sağlık tesislerine, denizinin ve havasının temizliğinden güvenliğine, turizminden ticaretine kadar bu şehrin her gündeminin kendi gündemlerinde olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşayan her vatandaşın meselesinin kendi meseleleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yeri geldiğinde eli İstanbul'da, gözü başka yerlerde olanların eksiğini de yine biz tamamlıyoruz. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor veya başka bir kriz yaşanıyor bakanlarımızla, kurumlarımızla, anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde. Yeri geliyor Elazığ'da, yeri geliyor bakıyorsunuz Kastamonu'da, yeri geliyor bakıyorsunuz aynı şekilde Bartın'da. Niye? Bir yerde olay mı var, sel mi var, afet mi var? Tabii ki Erdoğan bütün arkadaşlarıyla buna ne yapacak, müdahale edecek." diye konuştu.

"Bana İstanbullu vatandaşım soruyor 'Bu belediye başkanı ne iş yapar?' "

Devlet yönetmenin, bakkal dükkanı yönetmeye benzemediğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastane yapıyoruz, yolu eksik kalıyor. Ama benim önceki belediye başkanlarım, bir hastane yaptığım zaman gerek rahmetli Topbaş gerek Mevlüt Uysal hemen bizimle beraber yol yapımına girerlerdi. Şimdi mevcut belediye başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım', yok böyle bir derdi. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur. Bir asfalt dök, şu yolları düzenli görelim. Yok. Arkadaş ben İstanbulluyum, burada doğdum, burada büyüdüm ve 4,5 sene de belediye başkanlığı yaptım. Nerede, neyin, nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Onun için de bana İstanbullu vatandaşım soruyor 'Bu belediye başkanı ne iş yapar?'"

"Tek gayemiz bu ülkeye, bu şehre hizmet etmektir"

"Haziran geliyor. Haziranda bunların topuna gereken dersi, benim İstanbullum verecektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat görevi olmadığı halde ilgili bakanlığımız hemen bu sorunları çözüyor, milletimizi mağdur etmiyor. Her alanda İstanbul'u ve İstanbul halkını kolluyor, kendi haline terk etmiyor. Çaresiz, sahipsiz bırakmıyor. Çünkü bizim derdimiz siyaset, bizim derdimiz makam, mevki değildir. Bizim tek gayemiz bu ülkeye, bu şehre hizmet etmektir. Bugün açılışını yaptığımız metro hattını da bu anlayışın yeni bir tezahürü, yeni bir ürünü olarak görüyorum. Bay Kemal, herhalde burayı da sahiplenmezsin." şeklinde konuştu.

"Yolu bu şehre düşmüş olup da hala özlemini çekmeyen kimseyi görmedim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un sadece Türkiye'nin en büyük ve en güzel şehri, en büyük kültür ve sanat, ticaret merkezi değil, bu şehrin aynı zamanda bölgesinin lokomotifi, dünyanın en gözde merkezlerinden biri olduğunu, siyasetçisiyle, iş insanıyla, sanatçısıyla, sporcusuyla, turistiyle, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın gelip geçtiği, bir müddet yaşadığı, hatta yerleşip kaldığı bir şehirden bahsettiğini söyledi.

Böylesine yoğun insan trafiğinin yaşandığı bir yerde kimi küçük sıkıntıların ortaya çıkabildiğini vurgulayan Erdoğan, "Buna rağmen İstanbul'un merkezi konumunun bu şehre ve insanlarına sağladığı avantajlar, kazançlar, getiriler, yol açtığı yükün kat be kat üzerindedir. Ne diyor o güzel kelamıkibarda 'Cihan-ara cihan içindedir arayı bilmezler / O mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler'. Gerçekten de İstanbul'da yaşayıp, İstanbul'un sadece değerlerini değil, bölgesinde ve dünyada taşıdığı anlamı da bilmeyen çok kimse var." dedi.

Yaşanan her küresel krizin Türkiye'nin ve onun vitrini olan İstanbul'un önemini bir kez daha artırdığına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salgın krizi yaşanıyor, dünya gözünü ve kalbini bu coğrafyaya çeviriyor. Ne diyor 'Türkiye neredeyse, biz oradayız' diyor. Savaş başlıyor, dünyanın istikameti yine buraya dönüyor. Küresel emtia ve özellikle de gıda krizi tehdidi baş gösteriyor yine çare burada aranıyor. Çünkü Türkiye ve İstanbul sadece kıtaları birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda düğümleri çözüyor, atılacak adımları kolaylaştırıyor, ruhları yumuşatıyor, etrafına barış ve sevgi iklimi yayıyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim, yolu bu şehre düşmüş olup da hala özlemini çekmeyen, tekrar kavuşmanın hayalini kurmayan kimseyi görmedim. Seviyorlar Türkiye'yi, seviyorlar İstanbul'u. Bunun için İstanbul'a sahip olduğu tüm renkleri, güzellikleri, değerleriyle hep beraber sahip çıkmaya var mıyız? Kimseyi herhangi bir sebeple ötekileştirmeden, horlamadan, dışlamadan bu şehirde yaşayan her bir insanı kucaklayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapı kapı dolaşırken istikbali ve istiklali korumaya öncelik vereceklerini, inancımıza, kültürümüze, aile kurumuna yönelik saldırılara kesinlikle göz yummayacaklarını ifade etti.

(Sürecek)