Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Pençe Kilit Operasyonu) Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Güncel, Haberler

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