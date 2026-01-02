Haberler

Erdoğan'dan Trump ile Görüşme Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Cami'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bildiğiniz gibi benim gerek sayın Putin'le gerek Zelenski'yle gerek bu konuda Trump'la, Avrupa ülkelerinin liderleri ile görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta içinde Paris'te yine böyle bir zirve, gönüllüler konferansı adı altında olacak ve benim adıma oraya Dışişleri Bakanım katılacak. Ama bu arada yine sayın Trump'la da pazartesi gündüz saat 16.00 gibi bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya Ukrayna arasındaki konuları aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
